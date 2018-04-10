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Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск

Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск в Таиланде, где арендовали на 10 дней одну из лучших вилл острова Ко Кут.

Президентская гонка далась политику, набравшей 1,5 % голосов, нелегко, за что она решила себя отблагодарить. Кроме того, Ксения мало времени уделяла сыну Платону, так что малыш отправится с папой и мамой в жаркий Таиланд, где вдоволь купался и строил песочные замки.

Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск

Собчак улетела на острова с друзьями - дизайнером Яной Расковаловой и её супругом Вадимом. В отеле Soneva Kiri туристы заняли виллу площадью 600 кв. м. с личным бассейном, парной, большой террасой с видом на тропический лес, собственным пляжем и несколькими спальнями.

Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск

Помимо этого, курорт предлагает постояльцам четыре ресторана, обсерваторию, кондитерскую, детский центр в виде бамбукового городка, кино под открытым небом.

Кроме Собчак и Витрогана, на острове отдыхали многие голливудские артисты: Скарлетт Йохансон, Мадонна, а Бред Питт с Джоли отмечали там свой медовый месяц.

Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск

Ксения с Максимом и Платоном предпочли тихий семейный отдых, после которого улетели в американскую Аризону.

Ранее, оставив семью, Ксения Собчак улетела в США на тусовку с подругами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20
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