Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск
Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона рублей на отпуск в Таиланде, где арендовали на 10 дней одну из лучших вилл острова Ко Кут.
Президентская гонка далась политику, набравшей 1,5 % голосов, нелегко, за что она решила себя отблагодарить. Кроме того, Ксения мало времени уделяла сыну Платону, так что малыш отправится с папой и мамой в жаркий Таиланд, где вдоволь купался и строил песочные замки.
Собчак улетела на острова с друзьями - дизайнером Яной Расковаловой и её супругом Вадимом. В отеле Soneva Kiri туристы заняли виллу площадью 600 кв. м. с личным бассейном, парной, большой террасой с видом на тропический лес, собственным пляжем и несколькими спальнями.
Помимо этого, курорт предлагает постояльцам четыре ресторана, обсерваторию, кондитерскую, детский центр в виде бамбукового городка, кино под открытым небом.
Кроме Собчак и Витрогана, на острове отдыхали многие голливудские артисты: Скарлетт Йохансон, Мадонна, а Бред Питт с Джоли отмечали там свой медовый месяц.
Ксения с Максимом и Платоном предпочли тихий семейный отдых, после которого улетели в американскую Аризону.
Ранее, оставив семью, Ксения Собчак улетела в США на тусовку с подругами.
Президентская гонка далась политику, набравшей 1,5 % голосов, нелегко, за что она решила себя отблагодарить. Кроме того, Ксения мало времени уделяла сыну Платону, так что малыш отправится с папой и мамой в жаркий Таиланд, где вдоволь купался и строил песочные замки.
Собчак улетела на острова с друзьями - дизайнером Яной Расковаловой и её супругом Вадимом. В отеле Soneva Kiri туристы заняли виллу площадью 600 кв. м. с личным бассейном, парной, большой террасой с видом на тропический лес, собственным пляжем и несколькими спальнями.
Помимо этого, курорт предлагает постояльцам четыре ресторана, обсерваторию, кондитерскую, детский центр в виде бамбукового городка, кино под открытым небом.
Кроме Собчак и Витрогана, на острове отдыхали многие голливудские артисты: Скарлетт Йохансон, Мадонна, а Бред Питт с Джоли отмечали там свой медовый месяц.
Ксения с Максимом и Платоном предпочли тихий семейный отдых, после которого улетели в американскую Аризону.
Ранее, оставив семью, Ксения Собчак улетела в США на тусовку с подругами.