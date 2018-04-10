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Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа версии BT-50

Накануне японский автобренд Mazda опубликовал в рамках официальных аккаунтов в социальных сетях анонс обновленного пикапа версии BT-50. Тизеры впервые появились на страницах австралийских сайтов компании.

Mazda анонсировала премьеру обновленного пикапа версии BT-50


Фото впервые были опубликованы австралийским подразделением автомобильной компании. Из этого следует, что новинка изначально появится на австралийском рынке. У дилеров Mazda BT-50 должна появиться в мае. По неподтверждённой информации обновленный пикап доступен будет исключительно для Австралии, при этом не появится на прочих рынках. Данных про обновления пока нет. По сообщению пресс-службы японской компании Mazda, данный рестайлинг является по счету вторым, он затронет все области, также включая силовую часть, оснащение.

Переднюю часть BT-50 по всей видимости подгонят согласно фирменному стилю. Пока неизвестно что станет с силовым агрегатом. Есть вероятность, что новая версия получит гибридную установку.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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