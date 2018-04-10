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Тюнеры представили кроссовер BMW X6 с уникальным салоном

Немецкие и польские тюнеры представили модернизированную версию кроссовера BMW X6. Автомобиль отличается чёрным цветом с ярко-жёлтыми акцентами, а в салоне присутствует отделка их алькантары и кожи.

Тюнеры представили кроссовер BMW X6 с уникальным салоном


Тюнингованный кроссовер BMW X6 отличается новыми бамперами, иным задним диффузором, вентилируемым капотом и боковыми юбками. Все детали выполнены из карбона. На боковой части кузова имеется шильдик MHX6 800, а также автомобиль поставили на 22-дюймовые диски.

В подкапотном пространстве автомобиля BMW X6 тюнеры установили 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами, его ёмкость составляет 4,4 литра, а производительность 823 лошадиные силы. С таким силовым агрегатом кроссовер способен развивать максимальную скорость в 315 км/час.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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