Эксперты призывают отказаться от "витаминов красоты"

По мнению учёных, эффективность рекламируемых знаменитостями препаратов не доказана, при этом производители не гарантируют результат. Когда звёзды без макияжа то, можно увидеть проблемы с их кожей, которые свойственны у простых людей. В состав препаратов входят стандартные вещества - биотин, цинк, фолиевая кислота, витамин С, которые продаются в аптеках по доступной цене. Базовая формула в 2016 году принесла создателям около 3,5 миллиардов рублей.Число компаний, которые продают витамины для волос, ногтей, кожи, продолжает расти. Наиболее известными считаются Nutrafol, Kora Organics, Avon Espira, Ouai Haircare, Velnes. Доцент в Гарвардской медицинской школе Питер Коэн заявил, что красочные упаковки заставляют людей верить в волшебство, однако это просто пустышки.