Эксперты призывают отказаться от "витаминов красоты"
Эксперты призывают людей отказаться от "витаминов красоты", которые активно рекламируют звёзды в рамках YouTube и Instagram.
По мнению учёных, эффективность рекламируемых знаменитостями препаратов не доказана, при этом производители не гарантируют результат. Когда звёзды без макияжа то, можно увидеть проблемы с их кожей, которые свойственны у простых людей. В состав препаратов входят стандартные вещества - биотин, цинк, фолиевая кислота, витамин С, которые продаются в аптеках по доступной цене. Базовая формула в 2016 году принесла создателям около 3,5 миллиардов рублей.
Число компаний, которые продают витамины для волос, ногтей, кожи, продолжает расти. Наиболее известными считаются Nutrafol, Kora Organics, Avon Espira, Ouai Haircare, Velnes. Доцент в Гарвардской медицинской школе Питер Коэн заявил, что красочные упаковки заставляют людей верить в волшебство, однако это просто пустышки.
По мнению учёных, эффективность рекламируемых знаменитостями препаратов не доказана, при этом производители не гарантируют результат. Когда звёзды без макияжа то, можно увидеть проблемы с их кожей, которые свойственны у простых людей. В состав препаратов входят стандартные вещества - биотин, цинк, фолиевая кислота, витамин С, которые продаются в аптеках по доступной цене. Базовая формула в 2016 году принесла создателям около 3,5 миллиардов рублей.
Число компаний, которые продают витамины для волос, ногтей, кожи, продолжает расти. Наиболее известными считаются Nutrafol, Kora Organics, Avon Espira, Ouai Haircare, Velnes. Доцент в Гарвардской медицинской школе Питер Коэн заявил, что красочные упаковки заставляют людей верить в волшебство, однако это просто пустышки.