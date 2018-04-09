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Ученые посоветовали, как спать так, чтобы высыпаться

Ученые-медики рассказали, как нужно правильно спать, чтобы наутро чувствовать себе не разбитым, а свежим и отдохнувшим.

Ученые посоветовали, как спать так, чтобы высыпаться


По мнению экспертов, основное правило, благодаря которому проснешься выспавшимся и бодрым, это не правильная поза во сне. Для хорошего результата важно соблюдать специальное «сонное» расписание.

Специалисты Медколледжа Альберта Эйнштейна установили, что если человек придерживается точно составленного графика сна и строго соблюдает циркадные ритмы, тогда продуктивность самого человека в разы увеличивается и он чувствует себя бодрым и полным сил.

На втором месте стоит положение тела во время сна. И здесь важную роль играют специальные подушки, которые помогают шее и голове принять правильную позу. Если человеку больше по душе спать на спине, эксперты советуют под ноги подкладывать подушку: так он получит максимальное расслабление.

А вот сон на животе ученые считают самой плохой позой для сна. При таком положении тела внутренние органы да и организм в целом испытывают немалую нагрузку. И на утро человек имеет много шансов проснуться с онемевшими конечностями.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
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