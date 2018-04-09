Ученые посоветовали, как спать так, чтобы высыпаться

По мнению экспертов, основное правило, благодаря которому проснешься выспавшимся и бодрым, это не правильная поза во сне. Для хорошего результата важно соблюдать специальное «сонное» расписание.Специалисты Медколледжа Альберта Эйнштейна установили, что если человек придерживается точно составленного графика сна и строго соблюдает циркадные ритмы, тогда продуктивность самого человека в разы увеличивается и он чувствует себя бодрым и полным сил.На втором месте стоит положение тела во время сна. И здесь важную роль играют специальные подушки, которые помогают шее и голове принять правильную позу. Если человеку больше по душе спать на спине, эксперты советуют под ноги подкладывать подушку: так он получит максимальное расслабление.А вот сон на животе ученые считают самой плохой позой для сна. При таком положении тела внутренние органы да и организм в целом испытывают немалую нагрузку. И на утро человек имеет много шансов проснуться с онемевшими конечностями.