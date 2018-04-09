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В компании Ravon рассказали о причинах подорожания модельного ряда в России

Накануне стало известно, что на российском рынке подорожали все автомобили Ravon. Аналитики из агентства «АВТОСТАТ» выяснили причину роста стоимости автомобилей бренда Ravon.

В компании Ravon рассказали о причинах подорожания модельного ряда в России


Как сообщают представители пресс-службы компании Ravon, подорожание всего модельного ряда в первую очередь связано с увеличением сборов по утилизации. К тому же в России с 1 апреля подняли ставки на налог при ввозе транспортных средств в страну. В результате цена «растаможки» для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,0-2,0 литра выросла на 90 процентов.

Такой объём двигателей имеет практически весь модельный ряд автомобилей Ravon, которые производят на заводах GM Uzbekistan, расположенных в Узбекистане. Таким образом все машины бренда попадают под огромный налог, что привело к повышению цен. В конце марта все автомобили Ravon подорожали на 10-30 тысяч рублей, что может отразиться на продажах, так как многие иномарки на российском рынке несколько упали в цене.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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