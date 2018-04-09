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Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз

Прославленная российская певица Алсу воспитывает троих детей, но чувствует в себе желание окутать любовью и заботой ещё одного наследника.

34-летняя артистка не относится к той когорте знаменитостей, который любят выставлять на обозрение всему свету личную жизни. Это весьма скрытный в этом плане человек. Именно поэтому общественность до сих пор не знает, как выглядит её сын Рафаэль, родившийся в августе 2016 года. Как известно, в семье популярной исполнительницы живут ещё две девочки - 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла.

Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз

На днях певица стала гостьей на Love Radio. Разговор с ведущими зашёл о семье, и Алсу призналась, что не против стать мамой в четвёртый раз. В ближайшее ли время она собирается рожать или через несколько лет - не уточнила.

Уроженка Республики Татарстан уже 12 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, являющимся сыном банкира и председателем компании "Новые оружейные технологии".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:15
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