Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз

34-летняя артистка не относится к той когорте знаменитостей, который любят выставлять на обозрение всему свету личную жизни. Это весьма скрытный в этом плане человек. Именно поэтому общественность до сих пор не знает, как выглядит её сын Рафаэль, родившийся в августе 2016 года. Как известно, в семье популярной исполнительницы живут ещё две девочки - 11-летняя Сафина и 9-летняя Микелла.На днях певица стала гостьей на Love Radio. Разговор с ведущими зашёл о семье, и Алсу призналась, что не против стать мамой в четвёртый раз. В ближайшее ли время она собирается рожать или через несколько лет - не уточнила.Уроженка Республики Татарстан уже 12 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, являющимся сыном банкира и председателем компании "Новые оружейные технологии".