Герой сериала «Мажор» снова стал отцом

Вес малыша – 3290 граммов с ростом в 53 сантиметра. «Поэтому мы и не смогли пойти на Крестный ход», − сказала Александра Розовская, гражданская супруга Дениса Шведова. Теперь у родителей есть и дочь, и сын. Как его нарекут, еще неизвестно.Счастливые родители наверняка уже ждали с прошлой недели этого события. Но вот, как признался сам Денис, он не планировал второй раз становиться отцом.Супружеская пара поделилась довольно забавной историей. Когда они с дочкой Мирой отдыхали на морском курорте, то не могли не отметить, насколько много и на пляже, и в кафе, и в музее родителей с двумя детьми. Поэтому между собой Александра и Денис по-доброму сыронизировали, мол, бедняжки, эти родительские пары, нам насколько легче с одним ребенком. Пошутить – пошутили, но Господь нам дал-таки ребеночка, прокомментировал Денис Шведов.Понятно, что в случае с Александрой Розовской ее театральные коллеги не могут не пошутить: вышла на работу, и опять ушла в декрет.