Ученые объяснили бактериальную опасность от сушилок для рук

Специалистами отмечено, что высыхание под потоками горячего воздуха, сводит на нет всю пользу от мытья рук водой с мылом. Учеными обнаружено, что прикрепленная к стене сушилка выпускает наружу состав из спор, представляющих патологические бактерии, а так же много грязи, микрочастицы которых содержатся в воздухе уборной намного большим составом, чем в окружающем воздухе других помещений.Все результаты своих исследований биологи опубликовали на страницах издания Applied and Environmental Microbiology. Статья поясняет, что грязь и бактерии оседают на влажную кожу рук, в случае использования сушилки, причем их невозможно заметить. Естественно, что человек думает о полном соблюдении всех норм гигиены. Он продолжает совершать любые действия, в том числе прием пищи, не задумываясь про оставшиеся грязными руки, еще и с присутствием вредных микроорганизмов.Для предотвращения подобных последствий, экспертами предложено применение в бытовых сушилках специальных бактериальных фильтров. А в случае необходимости использования сушилок в общественных заведениях, специалистами настоятельно рекомендуется воспользоваться полотенцами.