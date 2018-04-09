Ученые объяснили бактериальную опасность от сушилок для рук
Американскими биологами тщательно исследованы конструкции сушилок для рук на наличие в них частичек грязи и микроорганизмов. Как показали результаты, данные элементы содержатся в струе воздуха, исходящего из сопла, причем их количество такое огромное, что более гигиенично будет просто вытереть руки полотенцем.
Специалистами отмечено, что высыхание под потоками горячего воздуха, сводит на нет всю пользу от мытья рук водой с мылом. Учеными обнаружено, что прикрепленная к стене сушилка выпускает наружу состав из спор, представляющих патологические бактерии, а так же много грязи, микрочастицы которых содержатся в воздухе уборной намного большим составом, чем в окружающем воздухе других помещений.
Все результаты своих исследований биологи опубликовали на страницах издания Applied and Environmental Microbiology. Статья поясняет, что грязь и бактерии оседают на влажную кожу рук, в случае использования сушилки, причем их невозможно заметить. Естественно, что человек думает о полном соблюдении всех норм гигиены. Он продолжает совершать любые действия, в том числе прием пищи, не задумываясь про оставшиеся грязными руки, еще и с присутствием вредных микроорганизмов.
Для предотвращения подобных последствий, экспертами предложено применение в бытовых сушилках специальных бактериальных фильтров. А в случае необходимости использования сушилок в общественных заведениях, специалистами настоятельно рекомендуется воспользоваться полотенцами.
Специалистами отмечено, что высыхание под потоками горячего воздуха, сводит на нет всю пользу от мытья рук водой с мылом. Учеными обнаружено, что прикрепленная к стене сушилка выпускает наружу состав из спор, представляющих патологические бактерии, а так же много грязи, микрочастицы которых содержатся в воздухе уборной намного большим составом, чем в окружающем воздухе других помещений.
Все результаты своих исследований биологи опубликовали на страницах издания Applied and Environmental Microbiology. Статья поясняет, что грязь и бактерии оседают на влажную кожу рук, в случае использования сушилки, причем их невозможно заметить. Естественно, что человек думает о полном соблюдении всех норм гигиены. Он продолжает совершать любые действия, в том числе прием пищи, не задумываясь про оставшиеся грязными руки, еще и с присутствием вредных микроорганизмов.
Для предотвращения подобных последствий, экспертами предложено применение в бытовых сушилках специальных бактериальных фильтров. А в случае необходимости использования сушилок в общественных заведениях, специалистами настоятельно рекомендуется воспользоваться полотенцами.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00