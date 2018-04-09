Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram снимком с сыном своего брата

Как известно, Дмитрий и его жена Елена, у которых есть взрослая дочь, до последнего не хотели, чтобы пресса узнала о рождении их второго отпрыска, однако в какой-то момент поделиться счастливым событием всё-таки пришлось. Как объяснил певец, у них просто не было выхода, так как информация о появлении на свет сына циркулировала в СМИ с завидной обильностью.Впрочем, снимков с мальчиком супруги в Сеть почти не отправляют. Это было всего один раз, когда пара сфотографировалась вместе с ним и со своей уже совершеннолетней дочерью Стефанией. Сестра поп-звезды Инна разместила в Instagram новое фото с сыном брата, а также добавила, что отлично провела время в кругу самых близких людей, и именно тогда появился этот долгожданный материал.Ранее Елена Маликова неожиданно призналась, что однажды Дмитрий поднял на неё руку, вернувшись домой в опьянённом состоянии. При этом больше подобных проступков музыкант никогда себе не позволял.