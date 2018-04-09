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Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram снимком с сыном своего брата

Сестра исполнителя песен Дмитрия Маликова, у которого не так давно родился сын, показала новый снимок с запечатлённым на нём ребёнком, немедленно вызвавший в Интернете восторг среди поклонников, подписанных на популярного артиста.

Как известно, Дмитрий и его жена Елена, у которых есть взрослая дочь, до последнего не хотели, чтобы пресса узнала о рождении их второго отпрыска, однако в какой-то момент поделиться счастливым событием всё-таки пришлось. Как объяснил певец, у них просто не было выхода, так как информация о появлении на свет сына циркулировала в СМИ с завидной обильностью.

Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram снимком с сыном своего брата

Впрочем, снимков с мальчиком супруги в Сеть почти не отправляют. Это было всего один раз, когда пара сфотографировалась вместе с ним и со своей уже совершеннолетней дочерью Стефанией. Сестра поп-звезды Инна разместила в Instagram новое фото с сыном брата, а также добавила, что отлично провела время в кругу самых близких людей, и именно тогда появился этот долгожданный материал.

Ранее Елена Маликова неожиданно призналась, что однажды Дмитрий поднял на неё руку, вернувшись домой в опьянённом состоянии. При этом больше подобных проступков музыкант никогда себе не позволял.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:30
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