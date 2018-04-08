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Анастасию Волочкову осудили за поздравление с Пасхой в купальнике

Известная балерина Анастасия Волочкова была раскритикована пользователями за то, что решила показать, как проводит праздник светлой Пасхи.

Сегодня все звезды шоу-бизнеса поздравляют пользователей с Пасхой. Волочкова решила не отставать от коллег, однако ее поздравление, как обычно, получилось в фирменном стиле.

Анастасию Волочкову осудили за поздравление с Пасхой в купальнике

Анастасия опубликовала фото, на котором она позирует в бассейне в купальнике вместе со своей дочерью Ариной. Звезда добавила, что именно так она проводит это праздничное пасхальное утро.

Поклонники были поражены, ведь сегодня религиозный праздник, а она выставляет снимок в откровенном купальнике. Пользователи считают, что Волочкова могла бы один день потерпеть , так как она позиционирует себя как религиозный человек, да и живет в обществе. Однако балерина отключила комментарии к данной публикации, чтобы больше не читать недовольные комментарии.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:57
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