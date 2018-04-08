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Археологи определили, почему птицы пережили динозавров

Палеонтологи определили, почему птицы со временем полностью вытеснили динозавров из воздушной среды. Между пернатыми ящерами и современными птицами много общего, однако ключевые различия позволили именно птицам в итоге доминировать в воздухе.

Археологи определили, почему птицы пережили динозавров


Российские эксперты считают, что динозавры и птицы объединены одним общим предком, который обитал на Земле примерно 220 млн лет назад. Разнообразие летающих динозавров говорило о стремлении ящеров активно освоить воздушное пространство. Однако эволюция птиц позволила данному виду получить мощные крылья, облегченный скелет и сросшиеся позвонки для управления хвостом при полете. В итоге пернатые пережили динозавров, приспособившись к полетам наилучшим образом.

Впрочем, и динозавры постепенно уменьшались в размерах. Ученые считают, что если бы не Великое вымирание, то ящеры и дальше конкурировали с птицами в небе.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:45
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