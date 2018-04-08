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Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой

Последняя неделя у популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой выдалась крайне насыщенной.

4 апреля она провела пресс-конференцию, на которой презентовала IT-проект и именную криптовалюту. 5 апреля девушка провела частное мероприятие в Вене, 6 апреля выступила со своим сольным концертом в Самаре, а вчера порадовала фанатов Тольятти.

Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой

В Stories своего Instagram теледива призналась, что из-за перелетов третьи сутки находится без сна, однако восторженные возгласы зрителей, пришедших на ее концерты, того стоили.

Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой

Несколько часов назад Оля вернулась в Москву, об этом свидетельствует снимок из аэропорта, который также был опубликован в Stories.

Пока не ясно, как Бузова проведет остаток этого праздничного дня, но поклонники подозревают, что она, впрочем, как и всегда, будет работать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:10
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