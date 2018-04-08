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Илон Маск построит центр для биологических опытов над животными

Новый стартап основателя SpaceX и Tesla Илона Маска будет проводить биологические опыты над животными. Проект Neuralink включает в себя создание гигантской лаборатории недалеко от Сан-Франциско.

Илон Маск построит центр для биологических опытов над животными


Neuralink планируется реализовать в форме нескольких подразделений для проведения химических, инженерных, механических и электрических работ. Внутри механического цеха Маск намерен модифицировать созданные биомеханические устройства. Данный отдел станет дополнительным отсеком общей мастерской.

Внутри биологической лаборатории появится корпус для тестирования нейроинтерфейсов, а также операционные и чистые комнаты для подопытных мышей.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:15
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