Илон Маск построит центр для биологических опытов над животными
Новый стартап основателя SpaceX и Tesla Илона Маска будет проводить биологические опыты над животными. Проект Neuralink включает в себя создание гигантской лаборатории недалеко от Сан-Франциско.
Neuralink планируется реализовать в форме нескольких подразделений для проведения химических, инженерных, механических и электрических работ. Внутри механического цеха Маск намерен модифицировать созданные биомеханические устройства. Данный отдел станет дополнительным отсеком общей мастерской.
Внутри биологической лаборатории появится корпус для тестирования нейроинтерфейсов, а также операционные и чистые комнаты для подопытных мышей.
Neuralink планируется реализовать в форме нескольких подразделений для проведения химических, инженерных, механических и электрических работ. Внутри механического цеха Маск намерен модифицировать созданные биомеханические устройства. Данный отдел станет дополнительным отсеком общей мастерской.
Внутри биологической лаборатории появится корпус для тестирования нейроинтерфейсов, а также операционные и чистые комнаты для подопытных мышей.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:15