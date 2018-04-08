Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в чересчур экстравагантных колготках

Несколько дней назад она присутствовала на «Цыничных чтениях» в отеле St. Regis, причем выбрала для этого мероприятия весьма неожиданный наряд.Образ Светланы состоял из черного обтягивающего боди, кожаной мини-юбки и колготы в крупную дырку, плечи теледивы прикрывал легкий пиджак.По достоинству оценив внешний вид женщины, публика сравнила ее наряд с рокерским, а колготки назвали слишком «экстравагантными».Стоит отметить, что теледива знает толк в моде, поскольку на протяжении большого количества времени была моделью, а также несколько лет занимала пост председателя жюри телеконкурса «Ты — супермодель».Напомним, что развод Федора и Светланы Бондарчук состоялся в 2016 году, однако их продолжают связывать 27-летний сын Сергей и 18-летняя дочь Варвара.На данный момент женщина является главным редактором глянцевого журнала «Hello!» и ежегодно проводит благотворительный кинематографический аукцион Action!