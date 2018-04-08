АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в чересчур экстравагантных колготках

Бывшая супруга актера и режиссера Федора Бондарчука в этом году отметит свой 50-й день рождения, однако выглядит она гораздо моложе своих лет.

Несколько дней назад она присутствовала на «Цыничных чтениях» в отеле St. Regis, причем выбрала для этого мероприятия весьма неожиданный наряд.

Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в чересчур экстравагантных колготках

Образ Светланы состоял из черного обтягивающего боди, кожаной мини-юбки и колготы в крупную дырку, плечи теледивы прикрывал легкий пиджак.

По достоинству оценив внешний вид женщины, публика сравнила ее наряд с рокерским, а колготки назвали слишком «экстравагантными».

Стоит отметить, что теледива знает толк в моде, поскольку на протяжении большого количества времени была моделью, а также несколько лет занимала пост председателя жюри телеконкурса «Ты — супермодель».

Напомним, что развод Федора и Светланы Бондарчук состоялся в 2016 году, однако их продолжают связывать 27-летний сын Сергей и 18-летняя дочь Варвара.

На данный момент женщина является главным редактором глянцевого журнала «Hello!» и ежегодно проводит благотворительный кинематографический аукцион Action!
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Ученые: Больше всего микробов люди получают в
Ученые выяснили, от чего человек получает больше
Во Флориде руководство школы выгнало 17-летнюю
Павел Прилучный будет преподавать актерское
Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице
Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg
Ученые учли еще один фактор наполнения биосферы
В США члены экипажа высадили из самолета мальчика
Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото
Японские одинокие женщины могут воспользоваться
Facebook позволит пользователям безвозвратно
Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные
На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн
Google разрабатывает первый Chromebook с
Японец из города Санда 20 лет запирал своего
Ирландские ученые развеяли мифы о хрупкости и
Просмотреть все новости