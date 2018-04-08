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PSA Group откроет в России 500 мультибрендовых автоцентров

На российской территории французская компания PSA Group намерена открыть 500 мультибрендовых автоцентров, которые будут специализироваться на техническом обслуживании. Первый такой центр открылся 5 апреля в Москве.

PSA Group откроет в России 500 мультибрендовых автоцентров


Компания PSA Group намерена расширить в России сеть станций по обслуживанию автомобилей после продажи, это входит в стратегию французского автопроизводителя. Главной целью, представленного в 2016 году стратегического плана, является увеличение количества клиентов и привлечение компаний, не использующих автомобили марок Citroen, Peugeot и люксового бренда DS.

Стоит отметить, что сеть автосервисов PSA была создана в 2015 году посредством объединения сервисных сетей брендов Citroen и Peugeot, сейчас в сеть входят 3 000 сервисных станций в 50 странах. В планы французской компании входит увеличить количество станций до 10 000 к 2021 году. Развитие сети происходит также при помощи передачи фрашизы отдельным СТО.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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