Астрономы: На Солнце выявлена стенка горячей плазмы высотой в 40 тыс. км

С юго-восточной стороны нашего раскаленного светила поднимается столб плазмы, который легко могут наблюдать астрономы-любители. Стена указанной структуры достигает 40 тыс. км, что делает ее легким объектом для наблюдений. Солнце в последнее время преподносит немало сюрпризов астрофизикам, когда периоды небывалого затишья с отсутствием черных пятен на поверхности светила сменяются чрезмерной активизацией солнечных выбросов.