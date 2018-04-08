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Астрономы: На Солнце выявлена стенка горячей плазмы высотой в 40 тыс. км

Астрономы смогли зафиксировать на Солнце гигантский столб раскаленной плазмы высотой в 40 тыс. км. Даже если 3 планеты наподобие Земли поставить друг на друга, они не смогут превысить огромный огненный выброс.

Астрономы: На Солнце выявлена стенка горячей плазмы высотой в 40 тыс. км


С юго-восточной стороны нашего раскаленного светила поднимается столб плазмы, который легко могут наблюдать астрономы-любители. Стена указанной структуры достигает 40 тыс. км, что делает ее легким объектом для наблюдений. Солнце в последнее время преподносит немало сюрпризов астрофизикам, когда периоды небывалого затишья с отсутствием черных пятен на поверхности светила сменяются чрезмерной активизацией солнечных выбросов.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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