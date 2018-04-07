В Тольятти Ольга Бузова выступала опять полуголой

Бузова сейчас активно гастролирует по городам, представляя не только свои уже всем известные хиты, но и новые треки. Ее концерты собирают полные залы, поэтому Ольга старается поразить своих поклонников не только творчеством, но и внешним видом.Так, на своем выступлении в городе Тольятти звезда вышла на сцену в черном боди, тем самым, выставив на показ свою пятую точку. Этот наряд стал очередным поводом для критики хейтеров.Они раскритиковали Бузову, отметив, что ей стоит попробовать что-нибудь новенькое в своем образе, так как откровенные наряды уже порядком надоели. По их мнению, выступать полуголой уже немодно, так что в следующий раз Ольге стоит одеться.Но преданные фанаты уверены, что звезда выглядит потрясающе, тем более у нее стройная фигура, которую можно и нужно выставлять на показ.