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В Тольятти Ольга Бузова выступала опять полуголой

Известная телеведущая, звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова вновь поразила своим откровенным нарядом на выступлении в Тольятти.

Бузова сейчас активно гастролирует по городам, представляя не только свои уже всем известные хиты, но и новые треки. Ее концерты собирают полные залы, поэтому Ольга старается поразить своих поклонников не только творчеством, но и внешним видом.

В Тольятти Ольга Бузова выступала опять полуголой

Так, на своем выступлении в городе Тольятти звезда вышла на сцену в черном боди, тем самым, выставив на показ свою пятую точку. Этот наряд стал очередным поводом для критики хейтеров.

Они раскритиковали Бузову, отметив, что ей стоит попробовать что-нибудь новенькое в своем образе, так как откровенные наряды уже порядком надоели. По их мнению, выступать полуголой уже немодно, так что в следующий раз Ольге стоит одеться.

Но преданные фанаты уверены, что звезда выглядит потрясающе, тем более у нее стройная фигура, которую можно и нужно выставлять на показ.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:58
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