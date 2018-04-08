Российские ученые начали проектировать аппарат «Венера-Д»
Стало известно, что российские инженеры начали работать над проектной документацией аппарата «Венера-Д», который будет участвовать в совместной программе России и США по изучению второй планеты Солнечной системы.
Об этой новости сообщили представители корпорации «Роскосмос». В уведомлении они указали на тот факт, что инженеры из НПО им. Лавочкина занялись проектированием модуля «Венера-Д».
Что касается самой миссии, то группа российских и американских специалистов получила название Joint Science Definition Team. Таким образом, в ее составе оказались инженеры «Роскосмос», NASA и различных научных организаций.
Joint Science Definition Team была создана для того, что разработать подробный план по изучению Венеры и определить основные цели проекта. «Венера-Д» станет основой миссии, и аппарат оснастят посадочным отсеком, орбитальным модулем и несколькими спутниками.
Начало программы ожидается после 2025 года.
Об этой новости сообщили представители корпорации «Роскосмос». В уведомлении они указали на тот факт, что инженеры из НПО им. Лавочкина занялись проектированием модуля «Венера-Д».
Что касается самой миссии, то группа российских и американских специалистов получила название Joint Science Definition Team. Таким образом, в ее составе оказались инженеры «Роскосмос», NASA и различных научных организаций.
Joint Science Definition Team была создана для того, что разработать подробный план по изучению Венеры и определить основные цели проекта. «Венера-Д» станет основой миссии, и аппарат оснастят посадочным отсеком, орбитальным модулем и несколькими спутниками.
Начало программы ожидается после 2025 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15