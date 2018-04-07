Ирландские ученые развеяли мифы о хрупкости и уязвимости позвоночника человека

Примером стали тренировки профессиональных гребцов, которые часто перегружают свою спину, но при этом не страдают от болевых ощущений, как считалось раньше. Позвоночник нормально работает благодаря правильным упражнениям, не ощущая дискомфорта. Многие частные компании покупают оборудование, чтобы помочь своим сотрудникам снять напряжение.Однако эти методы могут привести к негативным последствиям, потому что без постоянной нагрузки опорно-двигательная система становится слабой. Данная категория лиц может быстро получить травмы, но это не связано с первичными физиологическими особенностями организма.