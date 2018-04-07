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Полина Гагарина во время тренировки мечтает о мороженом

Известная отечественная певица Полина Гагарина после очередных родов активно работает над фигурой. Но артистка призналась, что во время занятий мечтает о мороженом.

Полина Гагарина во время тренировки мечтает о мороженом

Полина Гагарина обнародовала в Stories в рамках Instagram короткий видеоролик с домашней тренировки. На видео исполнительница песен активно прыгает, но признаётся, что в процессе думает о запретных лакомствах. На ролике артистка изображена в спортивной форме без макияжа, однако выглядит подтянуто и свежо.

По мнению фолловеров Полины Гагариной, после вторых родов её фигура нисколько не пострадала. Однако певица призналась, что ей хочется летом выглядеть идеально, и поэтому она много времени уделяет тренировкам со своим тренером. Исполнительница песен радуется, что сейчас активный образ жизни в России вошёл в моду, при этом в парках появляются бесплатные тренажеры.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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