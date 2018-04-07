Полина Гагарина во время тренировки мечтает о мороженом

Полина Гагарина обнародовала в Stories в рамках Instagram короткий видеоролик с домашней тренировки. На видео исполнительница песен активно прыгает, но признаётся, что в процессе думает о запретных лакомствах. На ролике артистка изображена в спортивной форме без макияжа, однако выглядит подтянуто и свежо.По мнению фолловеров Полины Гагариной, после вторых родов её фигура нисколько не пострадала. Однако певица призналась, что ей хочется летом выглядеть идеально, и поэтому она много времени уделяет тренировкам со своим тренером. Исполнительница песен радуется, что сейчас активный образ жизни в России вошёл в моду, при этом в парках появляются бесплатные тренажеры.