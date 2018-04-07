Tesla приступила к тестированию двухмоторного седана Model 3

Электрокар в «топовой» модификации Tesla Model 3 проходит тестирования в американском штате Калифорния на трассе Тандерхилл. «Топовая» версия отличается от базового исполнения дополнительным мотором, в результате электрокар превращается в полноприводную модификацию. Также автомобиль получил более эффективную тормозную систему и пневмоподвеску.Предполагается, что двухмоторный электрокар Tesla Model 3 начнут выпускать в середине текущего года. Электрический седан в настоящее время доступен в двух версиях, которые отличаются запасом хода и динамическими характеристиками.В частности, базовая версия Tesla Model 3 имеет запас хода 354 км, до первой «сотни» электрокар набирает разгон за 5,6 секунды, развивая максимальную скорость 210 км/час. Tesla Model 3 в модификации Long Range обладает запасом хода 500 км до 100 км/час набирает разгон за 5,1 секунды, разгоняясь максимум до 225 км/час.В России в Tesla Moscow Club уже можно подать предварительную заявку на приобретение Tesla Model 3, первые электрокары доберутся до заказчиков в начале 2019 года. Стоимость модели от 3 800 000 до 5 500 000 рублей.