В сети опубликовали фото сына Меладзе и Джанабаевой

В феврале старший сын Джанабаевой и Меладзе, праздновал своё четырнадцатилетие. Именинник для празднования дня рождения выбрал интерактивный музей – театр. Организаторы данного заведения сами обнародовали в Сеть фото юноши с родителями. Альбина и Валерий никогда не показывают своих детей на мероприятиях и в соцсетях. Дети звёздных родителей совершенно не интересуются творчеством – четырёхлетний Лука слишком маленький, чтобы интересоваться каким-то делом, а Костя занимается техникой.Недавно в интервью Джанабаева рассказывала касательно своей жизни. Исполнительница песен заявила, что очень счастлива в браке с Валерием Меладзе, невзирая на осуждения со стороны общественности. Так же Альбина поведала, что Костя против популярности и фотосессий.