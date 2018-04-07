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В сети опубликовали фото сына Меладзе и Джанабаевой

В Сети появилась публикация старшего сына Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. На снимке старший сын Костя запечатлён вместе со своими родителями.

В сети опубликовали фото сына Меладзе и Джанабаевой

В феврале старший сын Джанабаевой и Меладзе, праздновал своё четырнадцатилетие. Именинник для празднования дня рождения выбрал интерактивный музей – театр. Организаторы данного заведения сами обнародовали в Сеть фото юноши с родителями. Альбина и Валерий никогда не показывают своих детей на мероприятиях и в соцсетях. Дети звёздных родителей совершенно не интересуются творчеством – четырёхлетний Лука слишком маленький, чтобы интересоваться каким-то делом, а Костя занимается техникой.

Недавно в интервью Джанабаева рассказывала касательно своей жизни. Исполнительница песен заявила, что очень счастлива в браке с Валерием Меладзе, невзирая на осуждения со стороны общественности. Так же Альбина поведала, что Костя против популярности и фотосессий.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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