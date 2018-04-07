Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь прооперировала грудь
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Кутузова вновь оказалась в клинике пластической хирургии, так как посчитала, что ей непременно нужна маммопластика.
Год назад девушка родила второго ребенка, но решила не отставать от своих товарок по телестройке и тоже увеличить грудью
Молодая мама спокойно рассуждает о многочисленных хирургических вмешательствах в свою внешность, в том числе и о коррекции молочных желез.
Лиза уже изменила форму губ и скул, а от маммопластики ее не останавливают даже грудные дети.
Девушка поделилась своими впечатлениями от операции с подписчиками и заверила фанатов, что чувствует себя хорошо, не считая легкой слабости.
После одной из публикаций пользователей заинтересовал вопрос, действительно ли после грудного вскармливания грудь портится даже с имплантами.
Поклонники пожелали Кутузовой здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Год назад девушка родила второго ребенка, но решила не отставать от своих товарок по телестройке и тоже увеличить грудью
Молодая мама спокойно рассуждает о многочисленных хирургических вмешательствах в свою внешность, в том числе и о коррекции молочных желез.
Лиза уже изменила форму губ и скул, а от маммопластики ее не останавливают даже грудные дети.
Девушка поделилась своими впечатлениями от операции с подписчиками и заверила фанатов, что чувствует себя хорошо, не считая легкой слабости.
После одной из публикаций пользователей заинтересовал вопрос, действительно ли после грудного вскармливания грудь портится даже с имплантами.
Поклонники пожелали Кутузовой здоровья и скорейшего возвращения в строй.