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Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь прооперировала грудь

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Кутузова вновь оказалась в клинике пластической хирургии, так как посчитала, что ей непременно нужна маммопластика.

Год назад девушка родила второго ребенка, но решила не отставать от своих товарок по телестройке и тоже увеличить грудью

Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь прооперировала грудь

Молодая мама спокойно рассуждает о многочисленных хирургических вмешательствах в свою внешность, в том числе и о коррекции молочных желез.

Лиза уже изменила форму губ и скул, а от маммопластики ее не останавливают даже грудные дети.

Девушка поделилась своими впечатлениями от операции с подписчиками и заверила фанатов, что чувствует себя хорошо, не считая легкой слабости.

Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь прооперировала грудь

После одной из публикаций пользователей заинтересовал вопрос, действительно ли после грудного вскармливания грудь портится даже с имплантами.

Поклонники пожелали Кутузовой здоровья и скорейшего возвращения в строй.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:42
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