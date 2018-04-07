Гарпии-обезьяноеды являются носителями неуничтожимых клещей

Ученые, обследуя птиц, заметили, что в перьях находятся новые виды клещей. Несмотря на том, что численность данных клещей немногочисленна, как и птиц-носителей, но проблема в том, что этих паразитов невозможно уничтожить. Кроме того, исследователи на основе видового состава паразитов выяснили, что гарпии-обезьяноеды на самом деле относятся к орлам-змееядам, а не к гарпиям, как утверждали ранее.Ученые собрали клещей во время осмотра птиц, после этого паразитов поместили в раствор спирта и следили за их поведением. Удивительно, что, несмотря на то, что перья птиц поддавались обработке специальными средствами на протяжении многих лет, клещи из перьевого покрова не исчезли. Интересен тот факт, что некоторые клещи живут только на филиппинском орле, поэтому если исчезнут эти птицы, то и клещи исчезнут вместе с ними.