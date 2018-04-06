Ученые CERN заявили, что впервые в истории науки создали антиматерию

Новое исследование от CERN сумело поймать антиматерию в наблюдаемом состоянии, и, как выяснилось, этот странный, непостижимый материал действительно ведет себя довольно похоже на его стандартную аналогию.Поскольку антиматерию трудно найти, ученые из CERN изобрели способ овладеть некоторыми антиматериями для изучения: они создали свои собственные в специализированной камере сдерживания.Исследователи вели наблюдения за новообразованным антиводородом, чтобы понять, действовало ли оно в соответствии с установленным поведением для обычного водорода, что, к счастью, и произошло, как и ожидали исследователи.Это хорошая новость: она показывает, что нынешнее понимание учеными того, как следует относиться к антиматерии, движется в правильном направлении, но оно все еще не объясняет точно, что произошло в момент Большого взрыва, и почему наша Вселенная устойчива в его текущей форме. Ученые не знают, почему антиматерия, по большому счету, отсутствует или, по крайней мере, необъяснимо редка.В ходе дальнейших экспериментов ученые надеются узнать, где скрывается вся антиматерия во Вселенной, и что заставило ее стать настолько скудной.