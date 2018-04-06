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В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко с Яббаровым и Савкиной о "Свадьбе на миллион"

В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко с Ильёй Яббаровым и Алёной Савкиной о "Свадьбе на миллион", которые вторая пара провалила ещё с первых минут.

Ранее в анонсах телестройки можно было увидеть шокирующий фрагмент, как плачет Рапунцель-младшая, а её парень разносит подсобное помещение, не вынося провокаций ведущего.

В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко с Яббаровым и Савкиной о "Свадьбе на миллион"

Оказалось, что влюблённые поссорились в студии, когда пытались аргументировать, за что организаторы должны допустить их в свадебный конкурс.

Ольга сказала, что искренне хочет погулять на свадьбе сестры, но только не с Яббаровым. Последний же ответил, что вообще не позовёт в таком случае родственников жены на праздничный банкет.

Далее Влад Кадони с Ксенией Бородиной принялись задавать участнику каверзные вопросы, вынудив того признаться, что он вообще не желает присутствовать в студии.

Ведущий заметил, что они завели разговор, поскольку Савкина хочет побороться за приз и всей душой любит Илью, однако Яббаров назвал такие слова лживыми и лицемерными со стороны Алёны. Дискуссия, как всегда, перешла в бурный скандал.

Ранее Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:43
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