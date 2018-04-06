В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко с Яббаровым и Савкиной о "Свадьбе на миллион"
В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко с Ильёй Яббаровым и Алёной Савкиной о "Свадьбе на миллион", которые вторая пара провалила ещё с первых минут.
Ранее в анонсах телестройки можно было увидеть шокирующий фрагмент, как плачет Рапунцель-младшая, а её парень разносит подсобное помещение, не вынося провокаций ведущего.
Оказалось, что влюблённые поссорились в студии, когда пытались аргументировать, за что организаторы должны допустить их в свадебный конкурс.
Ольга сказала, что искренне хочет погулять на свадьбе сестры, но только не с Яббаровым. Последний же ответил, что вообще не позовёт в таком случае родственников жены на праздничный банкет.
Далее Влад Кадони с Ксенией Бородиной принялись задавать участнику каверзные вопросы, вынудив того признаться, что он вообще не желает присутствовать в студии.
Ведущий заметил, что они завели разговор, поскольку Савкина хочет побороться за приз и всей душой любит Илью, однако Яббаров назвал такие слова лживыми и лицемерными со стороны Алёны. Дискуссия, как всегда, перешла в бурный скандал.
Ранее Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией.
Ранее в анонсах телестройки можно было увидеть шокирующий фрагмент, как плачет Рапунцель-младшая, а её парень разносит подсобное помещение, не вынося провокаций ведущего.
Оказалось, что влюблённые поссорились в студии, когда пытались аргументировать, за что организаторы должны допустить их в свадебный конкурс.
Ольга сказала, что искренне хочет погулять на свадьбе сестры, но только не с Яббаровым. Последний же ответил, что вообще не позовёт в таком случае родственников жены на праздничный банкет.
Далее Влад Кадони с Ксенией Бородиной принялись задавать участнику каверзные вопросы, вынудив того признаться, что он вообще не желает присутствовать в студии.
Ведущий заметил, что они завели разговор, поскольку Савкина хочет побороться за приз и всей душой любит Илью, однако Яббаров назвал такие слова лживыми и лицемерными со стороны Алёны. Дискуссия, как всегда, перешла в бурный скандал.
Ранее Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией.