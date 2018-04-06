Диеты могут вызвать запоры, проблемы с ЖКТ и расстройство кишечника – Диетологи

Смена питания всегда вызывает стресс, а потому данная категория лиц чаще других подвержена простудам и вирусным инфекциям во время похудения. Если люди заметили вышеперечисленные проблемы, им стоит сразу пить больше жидкости и разбивать рацион на части, употребляя через три часа. Чай из мяты и ромашки, а также зеленый аналог помогут желудку восстановить выработку сока и ферментов для расщепления пищи, а также избавят от вздутия живота.Если негативные симптомы продолжаются, нужно попробовать заменить диету. Полным людям нельзя использовать белковые варианты, что также касается особ, имеющих болезни почек, подагру или проблемы с пищеварением. Вместо них можно выбирать куриную грудку или мясо рыбы, а также побаловать себя цитрусовыми и гранатами, восстанавливающими гемоглобин.