Диеты могут вызвать запоры, проблемы с ЖКТ и расстройство кишечника – Диетологи
Несмотря на пользу диет для организма, они тоже имеют свои побочные эффекты. Диетологи отметили, что такой режим становится причиной возникновения запора, проблем с ЖКТ или вызвать расстройство кишечника.
Смена питания всегда вызывает стресс, а потому данная категория лиц чаще других подвержена простудам и вирусным инфекциям во время похудения. Если люди заметили вышеперечисленные проблемы, им стоит сразу пить больше жидкости и разбивать рацион на части, употребляя через три часа. Чай из мяты и ромашки, а также зеленый аналог помогут желудку восстановить выработку сока и ферментов для расщепления пищи, а также избавят от вздутия живота.
Если негативные симптомы продолжаются, нужно попробовать заменить диету. Полным людям нельзя использовать белковые варианты, что также касается особ, имеющих болезни почек, подагру или проблемы с пищеварением. Вместо них можно выбирать куриную грудку или мясо рыбы, а также побаловать себя цитрусовыми и гранатами, восстанавливающими гемоглобин.
Смена питания всегда вызывает стресс, а потому данная категория лиц чаще других подвержена простудам и вирусным инфекциям во время похудения. Если люди заметили вышеперечисленные проблемы, им стоит сразу пить больше жидкости и разбивать рацион на части, употребляя через три часа. Чай из мяты и ромашки, а также зеленый аналог помогут желудку восстановить выработку сока и ферментов для расщепления пищи, а также избавят от вздутия живота.
Если негативные симптомы продолжаются, нужно попробовать заменить диету. Полным людям нельзя использовать белковые варианты, что также касается особ, имеющих болезни почек, подагру или проблемы с пищеварением. Вместо них можно выбирать куриную грудку или мясо рыбы, а также побаловать себя цитрусовыми и гранатами, восстанавливающими гемоглобин.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:16