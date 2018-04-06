Ученые: Вселенная имеет недостаточно фосфора для возникновения жизни

Химический элемент есть в каждом живом организме, однако он важен для его существования в разной среде. Также фосфор входит в нуклеиновые кислоты и другие молекулы, хотя раньше ученые предполагали, что он составляет 0,0007% от массы веществ в космосе.Также это относилось к процессам синтеза после реакций возле звезд. Эти расхождения были связаны с возрастом двух туманностей, однако, новые наблюдения за ними, показали астрономам иные результаты.