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Ученые: Вселенная имеет недостаточно фосфора для возникновения жизни

Ученые после исследований выяснили, что Вселенная имеет недостаточно фосфора для возникновения жизни. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Химический элемент есть в каждом живом организме, однако он важен для его существования в разной среде. Также фосфор входит в нуклеиновые кислоты и другие молекулы, хотя раньше ученые предполагали, что он составляет 0,0007% от массы веществ в космосе.

Ученые: Вселенная имеет недостаточно фосфора для возникновения жизни


Также это относилось к процессам синтеза после реакций возле звезд. Эти расхождения были связаны с возрастом двух туманностей, однако, новые наблюдения за ними, показали астрономам иные результаты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
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