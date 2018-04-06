Александр Воронин: «White&Smile» или как запустить бизнес с инвестициями от 100 000 рублей

Компания подготовила несколько форматов сотрудничества: «Эконом» – объем инвестиций составит около 152 тысяч рублей, «Лайт» – 206 тысяч рублей, «Стандарт» – 352 тысячи рублей, «Премиум» – 837 тысяч рублей. На сайте компании есть подробная информация о каждом варианте, консультации по франшизе и подбору оптимального формата можно получить у специалиста компании «White&Smile» по телефону.Предоставление услуг по косметическому отбеливанию зубов – это один из выгодных и доступных вариантов для заработка, считают в «White&Smile». Молодо и красиво выглядеть в любом возрасте стремятся как женщины, так и мужчины. По словам Александра Воронина, отечественный рынок косметического осветления зубов сегодня находится на достаточно высоком уровне экономической активности. Он подчеркнул, что «White&Smile» занимает сейчас достойное место в рейтинге журнала Forbes, что свидетельствует о востребованности и надежности компании. Для достижения нужных результатов специалистам компании пришлось приложить немало усилий, чтобы привести российские стандарты ведения бизнеса в соответствие с международными.На сегодняшний день «White&Smile» запустила в России собственное производство, располагает наукоемкой и оснащенной современным оборудованием лабораторией, ведет целенаправленную и продуктивную работу с ведущими экспертами из разных отраслей и лучшими поставщиками сырья. Эти факторы позволили предприятию создать для партнеров выгодное предложение по запуску прибыльного бизнеса с инвестициями от 100 тысяч рублей.Что привлекает предпринимателей в компании «White&Smile»? Низкий порог капиталовложений – важная причина, но далеко не единственная. Начинающие предприниматели, взаимодействуя с «White&Smile», получают защиту от риска столкновения с недобросовестными поставщиками (риски снижаются на 80-90%), примкнув к хорошо раскрученному бренду. Для своих партнеров «White&Smile» предлагает воспользоваться как стандартным набором рекламной продукции для продвижения бренда на местах, так и тремя обучающими книгами по работе с персоналом, ведению Instagram, удержанию клиентов, написанными ведущими экспертами. Немаловажен и тот факт, что компания открыла в России собственное уникальное производство косметических средств.Инновационная технология косметического экспресс-осветления зубов, предлагаемая «White&Smile», не требует от студий получения медицинской лицензии. Процедуру осветления можно применять даже при гиперчувствительности зубов, она абсолютно безболезненна, не портит эмаль, позволяя отбелить зубы на 12 тонов. В настоящее время более 200 специализированных студий в России и СНГ уже начали сотрудничать с «White&Smile».Руководители «White&Smile» гарантируют партнерам быструю ликвидность и прибыльность проекта за счет активной сервисной и маркетинговой поддержки. По достоинству оценят высокое качество услуги и доступные цены для ее проведения даже самые требовательные клиенты. Специалисты отмечают: процедура отбеливания проводится в течение 30 минут, а ее эффект длится в течение нескольких месяцев.