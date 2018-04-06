Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в Монголии

Как и ожидалось, хейтеры тут же принялись высмеивать новую идею певицы и предложили ей заняться поисками жениха в Монголии.Во время своей презентации новый криптовалюты Buzcoin, звезда телестройки заявила о запуске нового проекта, аналогов которого в нашей стране еще не было.Бузова уверена, что при помощи нового проекта она сможет обрести настоящую любовь. Этой информацией девушка также поделилась и на своей страничке в микроблоге, где рассказала, что готова к новым отношениям.Многие поклонники положительно восприняли задумку певицы и пожелали ей удачи. А злопыхатели посоветовали поискать счастья в Монголии, да и вообще, среди обычных людей, а не в рядах интеллигенции.Подробная информация о романтическом шоу пока не разглашается. Известно лишь, что бороться за сердце теледивы будут мужчины возрастом от 18 до 40 лет. На данный момент проводится кастинг.