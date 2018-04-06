АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в Монголии

Насыщенная карьера ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой совершенно не позволяет певице серьезно заняться личной жизнью. Теледива решила создать новое ток-шоу, в главной роли которого оказалась она сама, и которое поспособствует ей обрести свою вторую половинку.

Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в Монголии

Как и ожидалось, хейтеры тут же принялись высмеивать новую идею певицы и предложили ей заняться поисками жениха в Монголии.

Во время своей презентации новый криптовалюты Buzcoin, звезда телестройки заявила о запуске нового проекта, аналогов которого в нашей стране еще не было.

Бузова уверена, что при помощи нового проекта она сможет обрести настоящую любовь. Этой информацией девушка также поделилась и на своей страничке в микроблоге, где рассказала, что готова к новым отношениям.

Многие поклонники положительно восприняли задумку певицы и пожелали ей удачи. А злопыхатели посоветовали поискать счастья в Монголии, да и вообще, среди обычных людей, а не в рядах интеллигенции.

Подробная информация о романтическом шоу пока не разглашается. Известно лишь, что бороться за сердце теледивы будут мужчины возрастом от 18 до 40 лет. На данный момент проводится кастинг.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стартовали продажи автомобилей Audi в
Новая версия Volkswagen Jetta оказалась дешевле
Москвич разгуливает по коммунальной квартире в
Ученые: Продолжительность идеального секса равна
На Пасху освящаются продукты питания, которые
Священники не рекомендуют людям посещать кладбище
Пасха вошла в тройку самых важных праздников для
Пережившая клиническую смерть девушка, рассказала
В Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами
Дочь Курта Кобейна в годовщину его смерти
Особый белок заставляет растения вовремя
Наташа Королева поделилась в Сети архивным фото
Специалисты из Prodrive "с нуля" собрали
Юрий Дудь признался, что получает не более 5
Ученые: Изображение кота мешает детям запоминать
Промсвязьбанк предложил клиентам новую карту
Приезжие экс-участники «Дом-2» осели после
Концерн PSA Group займётся производством
Супруг Меньшовой признался, что за счастье в
С помощью новых технологий российским ученым
Генерал и врач Александр Есипов: Каждый год в
Центробанк пояснил снижение готовности населения
Виктория Дайнеко расстроена откровенным интервью
Школьные медали предложили выдавать с учётом
Звезда «Игры престолов» жалуется на одиночество
Алла Пугачёва попросила Илью Резника написать для
Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в
На антарктической станции немецкие ученые собрали
За сорокалетний Toyota Land Cruiser FJ40 просят
Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в
Просмотреть все новости