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Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше блюд на Пасху после поста и не вредить своему здоровью

Пасха снимает все ограничения Великого Поста и позволяет насладиться вкусом многих блюд за праздничным столом. Однако диетологи рекомендуют людям соблюдать осторожность и употреблять меньше еды, чтобы не навредить своему здоровью.

Прежде всего, порции должны быть небольшими, потому что, желудок просто не сможет справиться с сильной нагрузкой после перерыва. Выпечку вместе с другими десертами лучше употреблять в первой половине дня, запивая ее кефиром или йогуртом. Дневное меню может состоять из трех основных приемов пищи, дополненных легкими перекусами. Можно также мысленно разделить тарелку пополам, после чего одну часть заполнить овощами. Затем оставшиеся аналоги распределяются между белковыми и углеводными продуктами.

Диетологи рекомендуют людям употреблять меньше блюд на Пасху после поста и не вредить своему здоровью


В растительной пище много клетчатки, так что она позволит организму быстрее переварить тяжелые дополнения. Эксперты рекомендуют ежедневно съедать 500 грамм свежих овощей вместе с фруктами, чтобы избежать ожирения и проблем с желудком.
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Наука / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:59
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