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Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной молодости в 60 лет

Известная американская актриса Шэрон Стоун раскрыла свой секрет, помогающий ей чувствовать себя молодой. В прошлом месяце знаменитости исполнилось уже 60 лет.

Шэрон Стоун раскрыла секрет своей душевной молодости в 60 лет

Шэрон Стоун, вспоминая о дне своего рождения, который та праздновала 10 марта, отмечает, что очень боялась предстоящих ей эмоций. Актриса думала, что почувствует себя так, словно ей на голову свалилась целая груда кирпичей, но, как оказалось, сильно ошиблась.

В день рождения 60-летнюю Шэрон Стоун окружили вниманием и заботой самые близкие люди. Целый день ей говорили комплименты, признавались в любви её дети, что и заставило знаменитость чувствовать себя снова молодой.

Именно тогда звезда поняла, что настроение человека зависит не от цифры в паспорте, которая с каждым годом неумолимо увеличивается, а от того, кто его окружает. Благодаря тёплым и нежным отношениям с родственниками, близкими и друзьями можно всегда чувствовать себя молодо, с лёгкостью справляться со всеми «тяготами», а также получать от жизни только удовольствие.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:30
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