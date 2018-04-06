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На отдыхе Ксения Собчак сменила деловые костюмы на халат

Популярная тележурналистка и ведущая Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном в отпуск в Таиланд.

С момента начала отдыха из Instagram знаменитости исчезли снимки в деловых костюмах, зато появились счастливые фото, на которых Ксения запечатлена во фривольных нарядах.

На отдыхе Ксения Собчак сменила деловые костюмы на халат

Особо фанатов Собчак поразил один из последних снимков, где она позирует в платье-халате с ярко-красными цветами на черном фоне, а дополняет образ широкополая шляпа.

На отдыхе Ксения Собчак сменила деловые костюмы на халат

«Когда встречаются двое - на самом деле встречаются шестеро: каким каждый себя представляет, каким его видит другой, и какой он на самом деле...», - загадочно прокомментировала свою публикацию Ксения.

Обычно скупые на комплименты подписчики в этот раз разразились одобрительными отзывами по поводу отпускного образа экс-кандидата в президенты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:04
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