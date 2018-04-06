На отдыхе Ксения Собчак сменила деловые костюмы на халат
Популярная тележурналистка и ведущая Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном в отпуск в Таиланд.
С момента начала отдыха из Instagram знаменитости исчезли снимки в деловых костюмах, зато появились счастливые фото, на которых Ксения запечатлена во фривольных нарядах.
Особо фанатов Собчак поразил один из последних снимков, где она позирует в платье-халате с ярко-красными цветами на черном фоне, а дополняет образ широкополая шляпа.
«Когда встречаются двое - на самом деле встречаются шестеро: каким каждый себя представляет, каким его видит другой, и какой он на самом деле...», - загадочно прокомментировала свою публикацию Ксения.
Обычно скупые на комплименты подписчики в этот раз разразились одобрительными отзывами по поводу отпускного образа экс-кандидата в президенты.
С момента начала отдыха из Instagram знаменитости исчезли снимки в деловых костюмах, зато появились счастливые фото, на которых Ксения запечатлена во фривольных нарядах.
Особо фанатов Собчак поразил один из последних снимков, где она позирует в платье-халате с ярко-красными цветами на черном фоне, а дополняет образ широкополая шляпа.
«Когда встречаются двое - на самом деле встречаются шестеро: каким каждый себя представляет, каким его видит другой, и какой он на самом деле...», - загадочно прокомментировала свою публикацию Ксения.
Обычно скупые на комплименты подписчики в этот раз разразились одобрительными отзывами по поводу отпускного образа экс-кандидата в президенты.