На отдыхе Ксения Собчак сменила деловые костюмы на халат

С момента начала отдыха из Instagram знаменитости исчезли снимки в деловых костюмах, зато появились счастливые фото, на которых Ксения запечатлена во фривольных нарядах.Особо фанатов Собчак поразил один из последних снимков, где она позирует в платье-халате с ярко-красными цветами на черном фоне, а дополняет образ широкополая шляпа., - загадочно прокомментировала свою публикацию Ксения.Обычно скупые на комплименты подписчики в этот раз разразились одобрительными отзывами по поводу отпускного образа экс-кандидата в президенты.