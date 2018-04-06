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Специалисты из Prodrive "с нуля" собрали 600-сильный Renault Megane RS

Английские специалисты компании Prodrive собрали два автомобиля Renault Megane RS производительностью 600 лошадиных сил. Однако машины только визуально похожи на серийную модель.

Специалисты из Prodrive "с нуля" собрали 600-сильный Renault Megane RS


На самом деле оба автомобиля Renault Megane RS собраны с «нуля». Инженеры Prodrive спереди и сзади установили двухрычажную подвеску. К тому же из композитных материалов специалисты изготовили несущие кузовные элементы, а также оснастили автомобили спортивными тормозами и амортизаторами Ohlins, выполненными по спецзаказу.

В подкапотном пространстве автомобилей Renault Megane RS установлены турбированные двигатели объёмом 2,0 литра, над которыми поработали специалисты Prodrive, после чего силовые агрегаты стали выдавать 600 лошадиных сил. На пару с двигателями работает 5-скоростная секвентальная трансмиссия.

Данные автомобили будут принимать участие в чемпионате мира по ралли кроссу, который стартует 14 апреля этого года. В соревнованиях примут участие 7 команд.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:10
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