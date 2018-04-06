Кроссовер Ford Kuga показал плохой результат на краш-тестах
В Соединённых Штатах провели краш-тесты семи кроссоверов, одним из них стал Ford Kuga. Американский автомобиль продемонстрировал далеко не лучший результат, когда автомобили проверяли на прочность при лобовом ударе.
Американские специалисты из организации IIHS, которая специализируется на краш-тестах автомобилей, реализующихся на американском рынке, провели испытания семи самых популярных кроссоверов. К большому сожалению экспертов, некоторые автомобили продемонстрировали очень плохие результаты для 2018 года.
В число подопытных кроссоверов попали автомобили Mitsubishi Outlander, Jeep Compass, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Ford Kuga. Из них самые лучшие результаты защиты продемонстрировали модели Mitsubishi Outlander и BMW X1, а оценки "хорошо" удостоились GMC Terrain и Jeep Compass.
На их фоне кроссовер Ford Kuga заметно сдал позиции, так как эксперты поставили ему оценку «плохо». В частности, при лобовом ударе кузов «американца» вжался в салон, в результате двигатель вдавился в салон на 25 сантиметров и придавил манекен, при этом боковые шторки не раскрылись.
Американские специалисты из организации IIHS, которая специализируется на краш-тестах автомобилей, реализующихся на американском рынке, провели испытания семи самых популярных кроссоверов. К большому сожалению экспертов, некоторые автомобили продемонстрировали очень плохие результаты для 2018 года.
В число подопытных кроссоверов попали автомобили Mitsubishi Outlander, Jeep Compass, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Ford Kuga. Из них самые лучшие результаты защиты продемонстрировали модели Mitsubishi Outlander и BMW X1, а оценки "хорошо" удостоились GMC Terrain и Jeep Compass.
На их фоне кроссовер Ford Kuga заметно сдал позиции, так как эксперты поставили ему оценку «плохо». В частности, при лобовом ударе кузов «американца» вжался в салон, в результате двигатель вдавился в салон на 25 сантиметров и придавил манекен, при этом боковые шторки не раскрылись.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10