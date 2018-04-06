Кроссовер Ford Kuga показал плохой результат на краш-тестах

Американские специалисты из организации IIHS, которая специализируется на краш-тестах автомобилей, реализующихся на американском рынке, провели испытания семи самых популярных кроссоверов. К большому сожалению экспертов, некоторые автомобили продемонстрировали очень плохие результаты для 2018 года.В число подопытных кроссоверов попали автомобили Mitsubishi Outlander, Jeep Compass, BMW X1, Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Ford Kuga. Из них самые лучшие результаты защиты продемонстрировали модели Mitsubishi Outlander и BMW X1, а оценки "хорошо" удостоились GMC Terrain и Jeep Compass.На их фоне кроссовер Ford Kuga заметно сдал позиции, так как эксперты поставили ему оценку «плохо». В частности, при лобовом ударе кузов «американца» вжался в салон, в результате двигатель вдавился в салон на 25 сантиметров и придавил манекен, при этом боковые шторки не раскрылись.