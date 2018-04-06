Российский авторынок в марте продолжил свой рост

На второй позиции оказалась Kia. Дилерами было продано 19 096 (плюс 30,7%). Реализации Hyundai увеличились на 17,48% (16 705 единиц). Марка заняла третье место. У автомобильного бренда Renault увеличение составило 25 процентов (14 047 единиц). Продажи Volkswagen увеличились на 24 процента до 8 631 единиц. Чешская версия Skoda смогла реализовать в России 6 483 автомобилей (плюс 34 процента), Ford – 5 202 авто (плюс 25%), Ravon 1 160 авто (+71%). Mitsubishi смогла добиться за последние 3 года лучшего показателя. Брендом было реализовано 5 227 автомобилей. Это соответствует росту продаж на 140%.Наибольшим спросом у российских автомобилистов среди моделей в марте пользовалось авто Kia Rio. Данная версия разошлась в количестве 9 809 авто. На втором месте оказалась версия LADA Vesta (9 181 транспортных средств).