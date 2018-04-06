Фанаты пермской Анджелины Джоли осудили модель за обнаженное фото

Галинка Миргаева в своём микроблоге Instagram выложила новое обнажённое фото, от которого её фолловеры просто в шоке. Снимок в течение четырёх дней смог собрать свыше 56 тысяч отметок «Мне нравится» и более 370 комментариев. Галинка под фотографией написала, что раньше она могла загорать практически целый день, но теперь же девушка любит лёгкий загар, при этом желательно, чтобы не было следов от купальника. На публикации Миргаева лежит возле пляжа практически обнаженная. Невзирая на то, что на фото девушка повернута к зрителям спиной, некоторые из поклонников стали упрекать Instagram-модель в непристойности.Стоит напомнить, что модель ранее снялась в видеоклипе латвийского исполнителя песен Маркуса Рива на композицию «Куда ночь заведёт».