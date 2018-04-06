NASA привлекает частные компании для разработки посадочных лунных модулей
Представители NASA начали вести переговоры с частными компаниями, которым будет предложено заняться разработкой космических модулей для доставки человека на Луну. Отмечается, что на данный момент есть связи с руководством предприятия Astrobotic, которое уже занимается созданием автоматического посадочного модуля Peregrine.
Разработка Peregrine ведется в рамках программы Small Lander Initiative. До 2020 года аппарат необходимо оснастить надежной системой посадки, которая позволит высадиться на Луне. Некоторые эксперты уверены в том, что этот комический корабль пригодится для доставки первых колонизаторов Луны на спутник Земли. Сам модуль многоразовый и позволяет загрузить его весом в 500 кг.
В NASA утверждают, что привлечение частных компаний даст возможность агентству сосредоточиться на разработке ракеты SLS.
Разработка Peregrine ведется в рамках программы Small Lander Initiative. До 2020 года аппарат необходимо оснастить надежной системой посадки, которая позволит высадиться на Луне. Некоторые эксперты уверены в том, что этот комический корабль пригодится для доставки первых колонизаторов Луны на спутник Земли. Сам модуль многоразовый и позволяет загрузить его весом в 500 кг.
В NASA утверждают, что привлечение частных компаний даст возможность агентству сосредоточиться на разработке ракеты SLS.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00