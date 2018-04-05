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«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт прокомментировал закрытия штабов Навального

По всей РФ массового закрываются штабы известного блогера Алексея Навального. Он на президентскую гонку потратил около полумиллиарда рублей.

«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт прокомментировал закрытия штабов Навального

Интересно, что активист знал изначально, что с судимостью он не сможет участвовать в выборах национального лидера. Несмотря на это он продолжил затрачивать крупные суммы для развития, а также открытия штабов в РФ. «Политэксперт» по этому поводу обратился к Алексею Мухину, являющемуся политологом, генеральным директором Центра политической информации. Эксперт отметил, что Навальный закрывает проект «Кандидат-2018». Накладные расходы ему больше не нужны. Он пытался продать данную сеть, намекая, что ее использовать можно для деструктивной деятельности. Однако никого данное предложение не заинтересовало.

Вследствие этого сейчас из-за ненадобности в регионах закрываются штабы Навального. Все нерастраченные средства теперь он присвоит со своей командой. Возможно, эти средства пойдут по другим направлениям.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:25
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