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Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году

В 2021 году будет представлено новое поколения автомобиля Toyota 86. Об этом накануне сообщили в японской газете The Japan Times.

Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году


Как стало известно, главной отличительной чертой нового поколения автомобиля Toyota 86 станет двигатель. В частности, в подкапотном пространстве транспортного средства будет установлен силовой агрегат ёмкостью 2,4 литра, однако о производительности и крутящем моменте не сообщается.

При этом стало известно, что центр тяжести на автомобилях Toyota 86 будет размещён несколько ниже, чем на моделях актуальной генерации. В то же время представители японской компании Toyota отмечают, что машины нового поколения скорее всего будут собираться на базе совершенно новой архитектуры.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:20
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