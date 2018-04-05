Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году

Как стало известно, главной отличительной чертой нового поколения автомобиля Toyota 86 станет двигатель. В частности, в подкапотном пространстве транспортного средства будет установлен силовой агрегат ёмкостью 2,4 литра, однако о производительности и крутящем моменте не сообщается.При этом стало известно, что центр тяжести на автомобилях Toyota 86 будет размещён несколько ниже, чем на моделях актуальной генерации. В то же время представители японской компании Toyota отмечают, что машины нового поколения скорее всего будут собираться на базе совершенно новой архитектуры.