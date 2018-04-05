Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году
В 2021 году будет представлено новое поколения автомобиля Toyota 86. Об этом накануне сообщили в японской газете The Japan Times.
Как стало известно, главной отличительной чертой нового поколения автомобиля Toyota 86 станет двигатель. В частности, в подкапотном пространстве транспортного средства будет установлен силовой агрегат ёмкостью 2,4 литра, однако о производительности и крутящем моменте не сообщается.
При этом стало известно, что центр тяжести на автомобилях Toyota 86 будет размещён несколько ниже, чем на моделях актуальной генерации. В то же время представители японской компании Toyota отмечают, что машины нового поколения скорее всего будут собираться на базе совершенно новой архитектуры.
Как стало известно, главной отличительной чертой нового поколения автомобиля Toyota 86 станет двигатель. В частности, в подкапотном пространстве транспортного средства будет установлен силовой агрегат ёмкостью 2,4 литра, однако о производительности и крутящем моменте не сообщается.
При этом стало известно, что центр тяжести на автомобилях Toyota 86 будет размещён несколько ниже, чем на моделях актуальной генерации. В то же время представители японской компании Toyota отмечают, что машины нового поколения скорее всего будут собираться на базе совершенно новой архитектуры.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:20