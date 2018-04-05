TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»

Компания TVR последний раз принимала участие в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2005 году. Как сообщается, новинка построена на основе прототипа LMP1 Rebellion R13. Автомобиль разработали на архитектуре Oreca, под его капотом установлен двигатель V8 от Gibson ёмкостью 4,5 литра производительностью 680 лошадиных сил.В последний раз компания TVR принимала участие в заезде «24 часа Ле-Мана» с суперкаром Tuscan Speed Six 400R. При этом последняя дорожная модель компании была представлена в сентябре минувшего года — это купе Griffith, которое построено на карбоновой платформе с граунд-эффектом. В подкапотном пространстве TVR Griffith установлен двигатель V8 Ford семейства Coyote производительностью 506 лошадиных сил.