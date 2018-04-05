Британские ученые обнаружили часть скелета беременного ихтиозавра

Водные рептилии жили во времена Юрского периода и были плотоядными особями, питающимися своими сородичами. Также рацион хищников дополняли рыбы и морские беспозвоночные. Раньше ученые находили много останков древних представителей фауны, но только пять из них содержали внутри эмбрионы.В данном случае между ребрами самки были замечены 8 крошечных аналогов, а также она жила на планете 200 млн лет назад. Посетители могут рассмотреть находку в разрезе валуна, который был отполирован для лучшей видимости.