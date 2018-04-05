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Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых вирусов

Австралийские ученые после исследований лягушек, рыб и рептилий, обнаружили у них 200 новых вирусов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Некоторые группы существовали у первых позвоночных в глубокой древности, а дальше в процессе эволюции они стали развиваться и изменяться. Основой генетического материала РНК-вирусов стала рибонуклеиновая кислота вместо ДНК, а их типы имеются в вирусах гриппа, простуды и Эболы.

Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых вирусов


После изучения 186 видов, выделенных из внутренних органов и тканей жабр особей, они были занесены в библиотеку. Оказалось, что обитатели водных просторов имеют вирусы, неизвестные ученым. Людям не стоит бояться заражения из-за сильного различия между организмами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:25
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