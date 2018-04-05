Ученые: У рыб и рептилий были найдены 200 новых вирусов

Некоторые группы существовали у первых позвоночных в глубокой древности, а дальше в процессе эволюции они стали развиваться и изменяться. Основой генетического материала РНК-вирусов стала рибонуклеиновая кислота вместо ДНК, а их типы имеются в вирусах гриппа, простуды и Эболы.После изучения 186 видов, выделенных из внутренних органов и тканей жабр особей, они были занесены в библиотеку. Оказалось, что обитатели водных просторов имеют вирусы, неизвестные ученым. Людям не стоит бояться заражения из-за сильного различия между организмами.