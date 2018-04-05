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Ученые: Черная дыра с гравитационными аномалиями на границе Солнечной системы может поглотить нашу планету

В последнее время люди часто слышат различные версии о приближении конца света после падения астероидов, а также сюда добавились солнечные вспышки и Нибиру. Однако ученые выяснили, что черная дыра с гравитационными аномалиями на границе Солнечной системы может поглотить нашу планету вместе с другими объектами.

Ученые: Черная дыра с гравитационными аномалиями на границе Солнечной системы может поглотить нашу планету


Она имеет небольшие размеры, а потому астрономы не могли заметить опасность раньше с помощью телескопов. Возникновение черных дыр и их воздействие на небесные тела заранее предугадать невозможно, но если система окажется в поле зрения такого космического “монстра”, она не сможет спастись от уничтожения. Также были замечены аномалии, связанные с гравитацией.



В Поясе Койпера световые лучи внезапно изменяют свое направление и начинают двигаться по кривой, вызывая различные дискуссии среди ученых, что также относится к другим объектам. В этом месте может расположиться опасный космический сосед, способный показать свои возможности в любое время.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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