Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen Tayron

Китайским подразделением немецкого бренда Volkswagen на тесты выведена серийная версия абсолютно нового внедорожника версии Volkswagen Tayron. Новинка обладает массивными бамперами с воздухозаборниками, зауженной задней оптикой в стиле Audi, большими колёсными арками. Задняя часть кузова имеет шильдик 380 TSI. Это говорит про наличие двухлитрового бензинового двигателя на 220 л.с. В качестве опции предлагается система полного привода.Новый Volkswagen Tayron построили на базе внедорожников Volkswagen Teramont и Atlas. Серийное производство транспортного средства наладят в рамках завода Volkswagen, а также китайской компании SAIC на территории КНР. Премьера авто состоится до конца этого года.