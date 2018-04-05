Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen Tayron
В Сети опубликовали первые снимки с тестов новой версии кроссовера Volkswagen Tayron. Новинка является серийным воплощением концепта Advanced Mid-Size SUV, показанного в рамках пекинского автосалона в марте этого года.
Китайским подразделением немецкого бренда Volkswagen на тесты выведена серийная версия абсолютно нового внедорожника версии Volkswagen Tayron. Новинка обладает массивными бамперами с воздухозаборниками, зауженной задней оптикой в стиле Audi, большими колёсными арками. Задняя часть кузова имеет шильдик 380 TSI. Это говорит про наличие двухлитрового бензинового двигателя на 220 л.с. В качестве опции предлагается система полного привода.
Новый Volkswagen Tayron построили на базе внедорожников Volkswagen Teramont и Atlas. Серийное производство транспортного средства наладят в рамках завода Volkswagen, а также китайской компании SAIC на территории КНР. Премьера авто состоится до конца этого года.
Китайским подразделением немецкого бренда Volkswagen на тесты выведена серийная версия абсолютно нового внедорожника версии Volkswagen Tayron. Новинка обладает массивными бамперами с воздухозаборниками, зауженной задней оптикой в стиле Audi, большими колёсными арками. Задняя часть кузова имеет шильдик 380 TSI. Это говорит про наличие двухлитрового бензинового двигателя на 220 л.с. В качестве опции предлагается система полного привода.
Новый Volkswagen Tayron построили на базе внедорожников Volkswagen Teramont и Atlas. Серийное производство транспортного средства наладят в рамках завода Volkswagen, а также китайской компании SAIC на территории КНР. Премьера авто состоится до конца этого года.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30