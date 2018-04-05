АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen Tayron

В Сети опубликовали первые снимки с тестов новой версии кроссовера Volkswagen Tayron. Новинка является серийным воплощением концепта Advanced Mid-Size SUV, показанного в рамках пекинского автосалона в марте этого года.

Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen Tayron


Китайским подразделением немецкого бренда Volkswagen на тесты выведена серийная версия абсолютно нового внедорожника версии Volkswagen Tayron. Новинка обладает массивными бамперами с воздухозаборниками, зауженной задней оптикой в стиле Audi, большими колёсными арками. Задняя часть кузова имеет шильдик 380 TSI. Это говорит про наличие двухлитрового бензинового двигателя на 220 л.с. В качестве опции предлагается система полного привода.

Новый Volkswagen Tayron построили на базе внедорожников Volkswagen Teramont и Atlas. Серийное производство транспортного средства наладят в рамках завода Volkswagen, а также китайской компании SAIC на территории КНР. Премьера авто состоится до конца этого года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Румынские гастарбайтеры получили срок за убийство
Ольга Орлова предложила Лене Миро «пощупать себя»
Житель Архангельской области запечатлел на видео
Ученые доказали существование древнего континента
Московские власти планируют пересмотреть график
Блогер из Брянска Николай Виткевич смог похудеть
Ученые: Голубоглазые земляне являются мутантами и
Опубликованы снимки нового кроссовера Volkswagen
Виктория Дайнеко унижала своего бывшего мужа
Александр Малинин подал иск на бывшую супругу
NASA показало в сетях видео активности
В Санкт-Петербурге 10-метровый фонтан напугал
Ученые: Парниковый эффект метана может стать
Галкина высмеивают за то, что он «донашивает»
Исследователи сообщили о скором вторжении
Уникальный номерной знак «F1» выставлен на
В Сети критикуют Максима Фадеева из-за схожести
Президент Ирландии помиловал осуждённого через
Опрос: Россияне рассказали о затратах на ведение
Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный
«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт
Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с
Появились некоторые данные о новом Opel Astra
В Ставропольском крае упал вертолёт Ми-2
Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее
В ТЦ Metro на западе Москвы сработала пожарная
Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО
Не отражающийся в зеркалах человек был запечатлен
Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь
Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в
Просмотреть все новости