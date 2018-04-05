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Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок

Известная по сериалу «Счастливы вместе» Дарья Сагалова уже начала оставлять дочерей ради новых съёмок. Актриса призналась, что пока ей это даётся нелегко, но на помощь в уходе за девочками приходят бабушки.

Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок

Дарья Сагалова, как заметили её поклонники, уже давно не принимает участие в разного рода съёмках. Актриса решила для себя, что дети не должны страдать из-за отсутствия внимания со стороны матери. Поэтому в течение последних нескольких лет звезда сериала «Счастливы вместе» попросту отказывалась от любых рабочих предложений.

Не так давно знаменитость поняла, что ей пора заняться и собой. Так она и согласилась на один интересный проект, тем более весь съёмочный процесс, со слов продюсеров, должен был проходить именно в Москве, что позволило бы Сагаловой не оставлять дочерей надолго.

Немногим позже выяснилось, что основная часть работы будет проходить всё же в Санкт-Петербурге, но отказываться от затеи было уже поздно. Сейчас Дарья Сагалова признаётся, что укладывает дочерей спать сама, после чего уже в ускоренном режиме собирается на съёмочную площадку.

Дарья Сагалова оставляет дочерей ради новых съёмок

Следовать примеру своих звёздных коллег, берущих малышей на работу, актриса не готова, считая, что там для её дочерей не смогут создать необходимые условия, да и тесно сплетать между собой трудовую деятельность и семью она не хочет.

Подводя итоги своего долгожданного выхода из декретного отпуска, Дарья Сагалова отмечает, что при необходимости она всегда готова полностью отказаться от карьеры, чтобы посвятить себя воспитанию детей. Вскоре её старшая дочь пойдёт в первый класс, и в этот период знаменитость намерена всячески поддерживать малышку не только словами, но и личным присутствием рядом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:04
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