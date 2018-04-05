Викторию Романец могут осудить за соучастие в мошенничестве

На странице Виктории появилась реклама опроса GIVEAWAY 2018, для участия в розыгрыше крупной суммы денег подписчикам требуется внести 152 рубля, но многие пользователи считают, часто это обычная мошенническая схема.Некоторые подписчики Романец уже начали подыскивать варианты решения проблемы в судебном порядке.Те, кто принял участие в афере жалуются, что никаких денег не получили, а Романец начала удалять все негативные комментарии по поводу данной рекламы.По словам адвоката Руслана Дьячкова, Виктория Романец может оказаться под следствием, так как признаки мошенничества на лицо.Примечательно, что недавно подобная реклама появилась на странице Кати Жужи, но после первых же жалоб подписчиков, звезда «Дома-2» удалила и рекламу и комментарии и извинилась перед публикой за непроверенные данные.Романец не стесняясь, подтверждает, что и реклама ее и размещение промо-поста реально и она даже заработала на этом денег.