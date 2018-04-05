Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО

Они отметили, что в последнее время на нашей планете резко увеличилось количество объектов, а также их можно заметить в космическом пространстве. Еще с древних времен пришельцы наблюдали за своей огромной земной лабораторией, не собираясь помогать человечеству в будущем. Они пока не проявляют агрессию, хотя обладают технологиями, способными уничтожить все за короткое время.Возможно, новое появление НЛО стало сигналом приближающегося контакта с гуманоидами. Они пока имеют связь с отдельными лицами или властями стран, но решили вмешаться в дела людей из-за угрозы ядерной войны.