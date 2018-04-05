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Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО

Исследователи во время просмотра очередной трансляции NASA были поражены увиденным зрелищем. Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО, даже не пытающихся скрываться от людей.

Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО


Они отметили, что в последнее время на нашей планете резко увеличилось количество объектов, а также их можно заметить в космическом пространстве. Еще с древних времен пришельцы наблюдали за своей огромной земной лабораторией, не собираясь помогать человечеству в будущем. Они пока не проявляют агрессию, хотя обладают технологиями, способными уничтожить все за короткое время.



Возможно, новое появление НЛО стало сигналом приближающегося контакта с гуманоидами. Они пока имеют связь с отдельными лицами или властями стран, но решили вмешаться в дела людей из-за угрозы ядерной войны.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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