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Юрия Назарова Скорая помощь увезла со съемок

Восьмидесятилетнего Юрия Назарова, который во время съемок получил серьезную травму, увезла Скорая помощь.

Юрия Назарова Скорая помощь увезла со съемок


Известный актер, снявшийся более, чем в 270 фильмах, сейчас находится в Апатитах. Там полным ходом идут съемки криминального сериала «Полярный-17». Во вторник вечером Назаров, поскользнувшись, упал и ударился головой об лед. Пришлось вызывать бригаду Скорой помощи, на которой его доставили в больницу.

Медики определили, что серьезных травм артист не получил, ему была оказана амбулаторная помощь.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
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