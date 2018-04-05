Юрия Назарова Скорая помощь увезла со съемок

Известный актер, снявшийся более, чем в 270 фильмах, сейчас находится в Апатитах. Там полным ходом идут съемки криминального сериала «Полярный-17». Во вторник вечером Назаров, поскользнувшись, упал и ударился головой об лед. Пришлось вызывать бригаду Скорой помощи, на которой его доставили в больницу.Медики определили, что серьезных травм артист не получил, ему была оказана амбулаторная помощь.